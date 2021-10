Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Garteneinbruch

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich zurückliegend gewaltsam Zugang zu einem Werkstattschuppen in einem Garten in der KGA Eintracht in der Gothaer Straße. Sie entwendeten aus dem Innenraum Gartengeräte und Werkzeug im Wert von ca. 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt haben (Tel. 03677-601124/ Bezugsnummer 0248847/2021). (db)

