Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Achern (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch in der Römerstraße wurde am Montagnachmittag einem Autofahrer zum Verhängnis. Gegen 15:45 Uhr wurde der 18-Jährige Fahrzeuglenker einer genaueren Überprüfung unterzogen, bei der sich Anhaltspunkte für einen vorausgegangenen Konsum von Betäubungsmitteln ergaben. Der junge Mann musste im Anschluss an die Überprüfung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.



