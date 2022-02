Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Folgemeldung Feuerwehr Ratingen - Sturm Zeynep sorgt für Schäden

Ratingen (ots)

Ratingen-Stadtgebiet, 22:00 Uhr, 18.02.2022

Das Einsatzgeschehen beruhigt sich langsam, nachdem der Sturm weiter gezogen ist. Zwischen 00:00 Uhr und 22:00 Uhr musste die Feuerwehr Ratingen zu 45 Technischen Hilfeleistungen und Brandeinsätzen, sowie 66 Rettungsdiensteinsätzen ausrücken.

Ein kurioser Einsatz sorgte trotz allen Ernstes für Schmunzeln. An einer gemeldeten Einsatzstelle hatte sich eine Sonnenliege mit dem Wind auf den Weg gemacht. Dieser endetet in einem Baum in ca. sieben Meter Höhe. Da die Liege keine Anstalten machte wieder zum Boden zurück zu kehren, griff die Feuerwehr kurzerhand zur Drehleiter und beendetet den Ausflug.

