Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Betrunken geradelt

Offenbar zu tief ins Glas geschaut, hatte ein 31-Jähriger bevor er sich am Samstag, gegen 00.30 Uhr, in Bad Mergentheim auf den Sattel seines Fahrrads schwang. Polizisten kontrollierten den langsam in die Krumme Gasse radelnden Mann. Dieser schien dem Alkohol zugesprochen zu haben, was ein durchgeführter Atemalkohohltest bestätigte. Das Testgerät zeigte einen Wert von zirka 2,3 Promille an. Der 31-Jährige musste die Beamten daraufhin für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Bad Mergentheim: Fahrzeug überschlagen

Glück im Unglück hatte ein junger Fahrer bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen bei Bad Mergentheim. Gegen 3.45 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Opel Corsa auf der Bundesstraße 290 zwischen Niederstetten und Bad Mergentheim unterwegs. Vermutlich aufgrund den winterlichen Wetterbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin sich der Wagen überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Opel musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

