Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Hoher Schaden nach Unfall

Rund 25.000 Euro Schaden entstanden am Samstagabend bei einem Unfall in Heilbronn. Ein 21-Jähriger fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Stuttgarter Straße und wollte nach links in die Schmollerstraße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen in Richtung Untergruppenbach fahrenden Audi und es kam zur Kollision. Die Schäden am Audi werden auf 15.000 Euro und am Mercedes auf 10.000 Euro geschätzt.

Schwaigern: Brand in Wohnung

Vermutlich aufgrund eines umgeworfenen Aschenbechers entstand am Samstagvormittag ein Brand in Schwaigern. Gegen 9.30 Uhr entfachte wahrscheinlich eine glimmende Zigarette ein Feuer in einer Wohnung in der Lohmühlstraße wodurch Zeitschriften brannten. Durch die Feuerwehr konnte der Korb, in dem sich diese befanden, schnell gelöscht werden. Einige Holzpaneele, ein Sessel sowie weiteres Kleininventar wurden beschädigt. Zwei Personen wurden leicht verletzt und begaben sich selbständig ins Krankenhaus zur Untersuchung. Es entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Neckarsulm: Leichtverletzter bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Neckarsulm wurde ein Mann leicht verletzt und es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der 79-Jährige war mit seinem Mercedes auf der Erzbergerstraße unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenspur kam. Hier prallte sein Fahrzeug frontal gegen einen geparkten Pkw, der durch die Kollision zwei bis drei Meter nach vorne geschoben wurde. Aufgrund zuvor eingenommener Medikamente wurde bei dem Senior eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Mann verblieb wegen seiner Verletzungen zunächst im Krankenhaus.

Neckarsulm: Schulgebäude unter Wasser gesetzt

Unbekannte sorgte am vergangenen Wochenende für einen hohen Schaden in einer Neckarsulmer Realschule. Auf bisher unbekannte Weise gelangten der oder die Täter zwischen Freitag, gegen 15.30 Uhr, und Sonntag, gegen 20 Uhr, in das Gebäude in der Steinachstraße. In mehreren Räumen wurden dann Wasserhähne voll aufgedreht und die Abflüsse verstopft. Von dort aus lief das Wasser bis ins Untergeschoss der Schule und in einen Keller. Dieser lief mit Wasser voll, welches durch die Feuerwehr Neckarsulm abgepumpt werden musste. Außerdem wurden im Hinterhof des Areals einige Pflastersteine aus dem Boden gerissen. Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch unbekannt. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nun dringend Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu der Täterschaft gegeben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Ilsfeld: Vier Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Sonntagabend in lsfeld wurden vier Personen leicht verletzt. Der Fahrer eines Opel fuhr gegen 20 Uhr an der Anschlussstelle Ilsfeld auf einen an der dortigen Ampel haltenden BMW auf. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen. Es entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Talheim: Unfallverursacher geflüchtet - Wer war der Fahrer?

Der Fahrer eines Golfs und dessen Mitfahrer flüchteten am Sonntagvormittag nach einem Verkehrsunfall bei Talheim. Aktuell ist unbekannte wer von den beiden Männern am Steuer des Wagens saß. Bekannt ist, dass der Golf gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Lauffen in Richtung Talheim unterwegs war. Dort überholte der Fahrer ein Fahrzeug, scherte wieder ein und überholte im weiteren Verlauf im Kurvenbereich einen weiteren Pkw. Hierbei schätze er wohl die Entfernung eines Entgegenkommenden falsch ein und verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Golf kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden männlichen Insassen kletterten über die zerbrochene Heckscheibe aus dem Auto und entfernten sich vom Unfallort. Einer der Insassen kam dann aber wieder zurück und wurde von Rettungskräften versorgt. Durch eine eingeleitete Fahndung konnte der andere Insasse des Golfs angetroffen werden. Beide waren alkoholisiert, weshalb ihnen Blut abgenommen wurde. Die Männer blieben unverletzt. Die Ermittlungen wer gefahren ist dauern an. Zeuge, die Hinweise zur Fahrereigenschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Heilbronn: Gaststättenkontrolle

In den Stadtgebieten Heilbronn und Heilbronn-Böckingen wurden am Freitagabend Gaststättenkontrollen durchgeführt. Mit elf Beamten der zuständigen Polizeidienststellen, zwölf Beamten des Hauptzollamts, der Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit und zwei Mitarbeiterinnen des Gaststättenamts Heilbronn wurden 13 Lokalitäten überprüft. Hierbei wurden 22 Verstöße gegen das Gaststättengesetz sowie 15 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. In mehreren Fällen ergab sich der Verdacht der Schwarzarbeit, von Leistungsbetrug, der Aufzeichnungspflichtverletzung und in zwei Verdachtsfälle des Verstoßes gegen die Arbeitsgenehmigung.

Bad Wimpfen: Einbruch in Haus - Zeugen gesucht

Drei Unbekannte brachen am Freitagabend in ein Wohnhaus in Bad Wimpfen ein und entwendeten Schmuck. Die Täter verschafften sich gegen 19 Uhr Zutritt zu einem Gebäude im Steinweg und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Bei den Gesuchten soll es sich um drei männliche Personen im Alter von circa 18 bis 25 Jahren handeln. Daher sucht die Kriminalpolizei Heilbronn nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell