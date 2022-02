Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN vom 13.02.2022 mit einer Meldung aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Kocherstetten: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Eine 26-jährige Lenkerin eines Pkw Mazda befuhr am Samstag, 12.02.2022, gegen 20:00 Uhr, die Landesstraße 1045 von Künzelsau-Morsbach in Richtung Künzelsau-Kocherstetten. An der Kocherbrücke, kurz vor dem Ortseingang von Kocherstetten, schätzte die Mazda-Lenkerin den dortigen Kurvenverlauf falsch ein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte sie zunächst einen Baum und stieß dann im weiteren Verlauf gegen die rechte Brückenmauer. Diese war durch einen früheren Unfall bereits stark beschädigt, so dass die 26-Jährige zunächst die aufgestellte Absperrung überfuhr und schließlich die, durch den Vorschaden bedingt, nur noch ca. kniehohe Brückenmauer. Die Fahrerin stürzte daraufhin mit ihrem Pkw ca. acht Meter in die Tiefe, in den dort fließenden Kocher. Das Fahrzeug kam im ca. einen Meter tiefen Wasser auf den Rädern zum Stehen und lief mit Wasser voll. Der Fahrerin gelang es aus eigener Kraft auf das Dach ihres Pkw zu klettern, von wo sie lediglich leicht verletzt von der Feuerwehr geborgen wurde. Anschließend wurde ihr Fahrzeug ebenfalls von der Feuerwehr aus dem Kocher geborgen. Der am Fahrzeug entstandene Schaden dürfte sich auf ca. 15.000 Euro belaufen, während der Schaden an der Brücke noch nicht beziffert werden kann. Während der Unfallaufnahme war die L 1045 für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell