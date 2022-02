Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN vom 12.02.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Verkehrsunfall mit Verletzten und größerem Schadensausmaß

Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Samstag, 12.02.2022, gegen 05:40 Uhr, mit einem VW Golf auf der Landesstraße 530 von Bad Wimpfen in Richtung Bad Rappenau. Ungefähr einen Kilometer nach dem Ortsausgang von Bad Wimpfen kam dieser VW-Lenkerin der 46-jährige Fahrer eines 5er BMW entgegen. Nach ersten Erkenntnissen geriet der BMW-Fahrer aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit (Straßenglätte) mit dem Heck seines Fahrzeugs auf die Gegenfahrbahn. Die VW-Lenkerin versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge, die jeweils nur mit einem Fahrer bzw. einer Fahrerin besetzt waren, stießen frontal zusammen. Sowohl der Fahrer des BMW als auch die Fahrerin des VW wurden hierbei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide trugen nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise eher leichtere Verletzungen davon. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung und Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000,- Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste eine Reinigung der Straße und die Abtragung von Erdreich veranlasst werden. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Bis zum Abstreuen der Fahrbahn ereigneten sich im Bereich der Unfallstelle, aufgrund der Straßenglätte, noch drei weitere Unfälle mit Pkws, bei denen jedoch niemand verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell