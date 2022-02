Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn/BAB 6

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

BAB 6, zwischen Bad Rappenau und Sinsheim: Schwerer Unfall Notrufer meldeten dem Polizeipräsidium Heilbronn kurz vor 20.00 Uhr einen schweren Unfall auf der Autobahn 6. zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim. Den ersten Ermittlungen zu Folge befuhr der 46-jährige Fahrer eines Pkw BMW durchgängig den linken Fahrstreifen, als ein 42-jähriger Lenker eines Pkw Opel vom mittleren auf den lin-ken Fahrstreifen wechselte. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, beide Pkw gerieten ins Schleudern und blieben auf dem linken und dem Seitenstreifen liegen. Bei dem Pkw BMW lösten durch die Kollision die Airbags aus, nach dem jetzigen Kenntnis-stand fuhr der BMW dem Opel mit hoher Geschwindigkeit auf. Beide Fahrzeuglenker wurden durch das Unfallgeschehen schwer verletz und mussten stati-onär in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro. Durch das Unfallgeschehen musste die A6 für die Dauer bis kurz nach 22.00 Uhr voll gesperrt werden, danach konnte der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Reinigungs-arbeiten dauern im Moment noch an. Es kam zu einem Rückstau von ca. 6 km. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen und ein Notarztteam sowie die Feuerwehr mit 4 Fahr-zeugen und 15 Einsatzkräften. Die Verkehrspolizei in Weinsberg übernahm die Unfallaufnahme mit zwei Streifen.

