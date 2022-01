Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.01.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Küchenbrand

Am Samstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, entstand in der Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Rolandstraße ein Brandgeschehen. Eine Bewohnerin hatte offensichtlich in der Pfanne erhitztes Öl auf dem eingeschalteten Herd stehen lassen. In der Folge entflammte das Öl und das Feuer griff auf die Dunstabzugshaube über, sodass in der Küche ein Brandgeschehen entstand. Die 69-jährige Frau bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr. Die restlichen 5 Hausmitbewohner sowie die 69-jährige erlitten keine Verletzungen, jedoch wurde die Frau vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden in der Küche beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Neben der Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr mit insgesamt 6 Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

