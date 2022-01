Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.01.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Verendetes Pony illegal entsorgt

Immer wieder kommt es zu Fällen, bei denen die Polizei ermitteln muss, wer Kadaver oder Schlachtabfälle illegal entsorgt hat. Ein Fall, der sich jetzt im Bereich Walldürn ereignet hat, stellt hinsichtlich der Tierart eine Besonderheit dar. Am 11. Januar stellte eine Spaziergängerin direkt neben der Panzerstraße in der Nähe der Brücke über die Bahngleise ein totes Pony fest. Bei dem Tier handelte es sich vermutlich um ein Shetland-Pony, welches helles, braunes und an der Mähne beigefarbenes Fell und ein Lebendgewicht von rund 100 Kilogramm hatte. Wann es dort illegal abgelegt wurde steht nicht fest. Der Tierkörper wurde zwischenzeitlich fachgerecht entsorgt. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09341 810 um Hinweise. Melden sollen sich Personen, die wissen woher das Tier stammt oder die das Ablegen des Kadavers an der Panzerstraße beobachtet haben.

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Im fließenden Verkehr ereignete sich am Donnerstagmorgen, kurz vor 6.30 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Buchen und Hettingen eine Unfallflucht, bei der Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Ein aus Buchen kommender VW-Fahrer wollte nach links in die Siemensstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß des Volkswagens mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, welches von der Siemensstraße aus nach rechts in Richtung Buchen fuhr. Während der VW-Fahrer nach dem Streifvorgang umgehend anhielt, setzte die Person am Steuer des anderen, bislang unbekannten, Fahrzeugs ihre Fahrt fort. Die Polizei Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise gehen an die Rufnummer 06281 9040.

Limbach: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

In gefährlicher Weise überholte der Fahrer eines weißen Fiat-Transporters am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Rittersbach und Waldhausen. Der Mann, dessen Personalien bekannt sind und der in Richtung Buchen fuhr, führte im Bereich vor und nach Heidersbach mehrere Überholvorgänge durch, obwohl Gegenverkehr kam. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam, wird nach Zeugen oder Geschädigten der Vorfälle gesucht. Insbesondere die Person am Steuer eines in Richtung Mosbach fahrenden Kleinwagens wird gesucht, da diese wohl zur Vermeidung eines Zusammenstoßes mit dem Fiat-Kleintransporter stark abbremsen musste. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040.

Dallau: Frau nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 48-jährige Renault-Fahrerin bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, bei Dallau. Die Frau fuhr auf der Landesstraße mit ihrem Pkw von Sulzbach nach Dallau und kollidierte an einer Kreuzung mit einem Opel, dessen Fahrer vom Römerweg auf die L 587 gefahren war, ohne auf die Frau zu achten. Die 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 51-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell