POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Freitagmorgen in ein Kellerabteil in Heilbronn-Böckingen einbrach und versuchte Kleidung und Elektrogeräte zu stehlen. Der Mann wurde gegen 6 Uhr durch einen aufmerksamen Hausbewohner erwischt, als er sich unbefugt im Kellerabteil eines Hauses in der Heidelberger Straße befand. Er gelangte in das Gebäude und brach ein Kellerabteil auf. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Außerdem stellte er die mit den Kleidungsstücken gefüllten Taschen zum Abtransport bereit. Als er von dem Hausbewohner angesprochen wurde, verließ er das Haus und hielt sich noch im Außenbereich auf, bis er die Örtlichkeit verließ. Der Gesuchte wird als 1,70 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt mit einem langen schmalen Gesicht und einer spitzen Nase beschrieben. Er trug eine hüftlange, dunkle Winterjacke, eine dunkle Wollmütze und keine Mund-Nasenbedeckung. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Fahrradfahrer flüchtet nach Sturz

Nachdem ein 30-Jähriger in der Nacht auf Freitag mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Pkw in Heilbronn fuhr, flüchtete er. Der Mann war mit seinem Mountainbike gegen 0 Uhr auf der Hauffstraße unterwegs, als er im Bereich der Zeppelinstraße mit dem abgestellten Volvo eines 35-Jährigen kollidierte. Hierbei wurde er vermutlich leicht verletzt und verlor mehrere Gegenstände. Nach der Kollision trat er, ohne sein Hab und Gut mitzunehmen, den Heimweg an. Am nächsten Morgen entdeckte ein besorgter Bürger eine Blutlache und die verlorenen Gegenstände in der Hauffstraße und verständigte die Polizei. Diese konnte den verletzten Fahrradfahrer ausfindig machen. Aufgrund des Verdachts einer Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

