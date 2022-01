Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.01.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell-Rüblingen. Illegale Müllentsorgung - Zeugen gesucht

In den vergangenen Tagen entsorgten Unbekannte mehrere mit Müll gefüllte Säcke an einem Steinbruch in Kupferzell-Rüblingen. Die Täter begaben sich zu der Zufahrt des Steinbruchs im Paul-Kleinknecht-Weg und legten dort vier blaue und drei schwarze Säcke ab. Die Müllsäcke waren gefüllt mit PVC-Böden und Dämmmaterial. Zudem entledigten sich die Unbekannten auch Holzleisten und Fliesen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell