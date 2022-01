POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mulfingen: Transportfahrzeug rollt in Bach

Das Fahrzeug eines Transportdienstleisters rollte am Donnerstagnachmittag in den Buchenbach in Mulfingen. Der Fahrer hatte den Transporter gegen 16 Uhr mit laufendem Motor an einem Hang abgestellt und diesen wohl nicht ausreichend gesichert. Der Wagen rollte daraufhin rückwärts den Georg-Böhringer-Weg hinunter, durchbrach einen Metallzaun und kam schließlich im Buchenbach zum Stillstand. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den Transporter schließlich aus dem Bach.

Pfedelbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Das Polizeirevier Öhringen hofft auf Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch am Donnerstagnachmittag in Pfedelbach-Gleichen geben können. Zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr drangen der oder die Unbekannten über eine Terassentüre in das Wohnhaus in der Römerstraße ein. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Künzelsau: Autos beschädigt

Mehrere Fahrzeuge wurden am Mittwoch oder Donnerstag in der Künzelsauer Taläckerallee von einer unbekannten Person beschädigt. Die vier Autos standen im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Mittwochnachmittag und 12 Uhr am Donnerstagmittag auf Parkplätzen vor den Hausnummern 41 bis 47. In dieser Zeit wurden die Fahrzeuge mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand zerkratzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder die an ihrem Fahrzeug auch Beschädigungen feststellen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

