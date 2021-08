Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210831.2 Heide: Einbruch in Bürocontainer

Heide (ots)

Am Montagabend ist es in Heide zu einem Einbruch in einen Bürocontainer auf dem Gelände eines Recyclinghofes gekommen. Ob die Täter etwas stahlen, ist derzeit unbekannt.

In der Zeit von 17.45 Uhr bis 23.30 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Gelände der Firma in der Hinrich-Schmidt-Straße. Sie drangen dort gewaltsam über ein Fenster in einen als Büro genutzten Container ein, in dem sich eine Tonne mit alten Handys befand. Ob die Täter etwas aus diesem Behältnis oder von anderswo entwendeten, war zur Zeit der Anzeigenaufnahme unklar.

Möglicherweise suchten die Einbrecher auf dem Grundstück ein weiteres Gebäude auf. An diesem war ein Fenster geöffnet, ob aus dem Inneren etwas fehlte, bleibt auch hier zu klären.

Zeugen, die auf dem Betriebshof verdächtige Machenschaften bemerkt haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

