Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: "Nur ein Glas Wein..."

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Heilbronn entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Eine 59-Jährige fuhr gegen 23.20 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Binswanger Straße und kollidierte dort mit einem am Straßenrand geparkten Opel. Hierdurch entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils Sachschaden von rund 7.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamte Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahrnehmen. Diese gab an nur ein Glas Wein getrunken zu haben, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Führerschein der 59-Jährigen wurde sichergestellt und sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Brackenheim: Fahrzeug überschlagen - Person leicht verletzt

Nach einem Überholvorgang überschlug sich am Donnerstagmorgen ein Pkw bei Brackenheim. Ein Lkw-Fahrer fuhr gegen 8 Uhr von Haberschlacht in Richtung Stetten. Dort wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen und setzt den Blinker. Hinter dem Lkw befand sich ein Fahrzeugtransporter, der mit einem Pkw beladen war. Dahinter fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mazda, der zunächst den Transporter überholte und anschließend auch den Lkw überholen wollte. Dieser befand sich in diesem Moment bereits im Abbiegevorgang, sodass der Mazda mit dem Lkw kollidierte. Hierbei wird der 58-Jährige mit seinem Pkw abgewiesen, überschlug sich und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und am Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Ilsfeld: Zwei 13-Jährige bei Streit verletzt - Zeugen gesucht

Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in Ilsfeld wurden zwei 13-Jährige verletzt. Die beiden Jungen sprachen in Ilsfeld, die genaue Örtlichkeit ist unbekannt, zwei circa 16-Jährige an, um nach dem Weg zu fragen, wodurch sich angeblich ein Streit entwickelte. Im weiteren Verlauf wurden die beiden 13-Jährigen durch die Angesprochenen ins Gesicht geschlagen und verletzt. Die Beiden liefen daraufhin weg und wurden durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Ilsfeld sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell