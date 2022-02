Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Waldenburg: Von der Fahrbahn abgekommen

11.000 Euro Sachschaden entsandt in der Nacht auf Sontag bei einem Verkehrsunfall bei Waldenburg. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Hyundai die Landesstraße 1046 von Waldenburg in Richtung Hohebuch. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Die Ursache des Verkehrsunfalls war vermutlich die nicht angepasste Geschwindigkeit. Verletzt wurde niemand.

Öhringen: Frau nach Flaschenwurf gesucht

Die Polizei sucht nach einer Frau, die nur knapp nicht das Opfer eines Flaschenwurfs in Öhringen wurde. Bereits am 11. Februar kam es zu dem Vorfall. Die circa 70- bis 80- jährige Frau war gegen 12.45 Uhr in der Klottmannstraße im Bereich eines Supermarktes im Haagweg unterwegs. Hierbei wurde sie laut Zeugenaussagen nur knapp von einer Flasche, die zwei Jugendliche warfen, nicht getroffen. Die Polizei bittet die Frau und weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell