POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 19-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Zimmern und Schlierstadt zu. Der Audi-Fahrer kam gegen 6.30 Uhr in eine Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Schacht. Durch den Aufprall wurde der Pkw zurück auf die Straße geschleudert. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde von einer weiteren Verkehrsteilnehmerin in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Adelsheim: Mit nicht zugelassenem Motorrad gestürzt

Überrascht wurde die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Buchen am Samstagnachmittag in Adelsheim. Die beiden Beamten waren auf der Unteren Austraße unterwegs, als unmittelbar vor ihnen aus der Straße "Essigklinge" ein Motorrad einbog. Da an dem Zweirad kein Kennzeichen angebracht war, schalteten die Beamten Blaulicht und Anhaltesignal zu. Statt jedoch zu stoppen, beschleunigte der Fahrer und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer. Beim erneuten Gas geben an einer Steigung in der Bahnallee verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über die KTM und stürzte. Verletzt wurde der Mann dabei nicht und die Geländemaschine wurde nur leicht beschädigt. Mit einer Anzeige muss der 30-Jährige dennoch rechnen, da das Krad keine Straßenzulassung hat, nicht versichert und nicht zugelassen war.

Neckarzimmern: Lkw fuhr fast zwei Tage ohne Unterbrechung

Mehrere tausend Euro Sicherheitsleistung mussten zwei Lastwagenfahrer am Freitagmittag nach einer Kontrolle durch die Polizei auf der B 27 bei Neckarzimmern entrichten. Die beiden Männer aus der Slowakei waren mit einem Sattelzug unterwegs und wurden von Beamten des Verkehrsdienstes Mosbach überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich im digitalen Kontrollgerät des Lastwagens, mit dem die Lenk- und Ruhezeiten überwacht werden können, die Fahrerkarte des Vaters der beiden Brüder eingelegt war und dass der Lastwagen mehr als 42 Stunden ununterbrochen gelenkt wurde. Ihre eigenen Fahrerkarten nutzten die beiden 55 und 57 Jahre alten Männer nicht. Beide Kraftfahrer sehen nun mehreren Anzeigen entgegen. Da sie ohne beziehungsweise ohne die eigene Fahrerkarte am Steuer saßen und weil sie die Tageslenkzeit massiv überschritten hatten, erfolgt eine Anzeige an das Bundesamt für Güterkraftverkehr. Der 55-Jährige muss zudem mit einer Anzeige an die Staatsanwalt Mosbach rechnen, da er durch das Einlegen der Fahrerkarte eine Straftat begangen hat. Die Sicherheitsleistung in Höhe von 8.000 Euro dient dazu die Durchführung des Strafverfahrens zu sichern, da beide Männer in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben.

