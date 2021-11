Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Müllcontainer in Brand, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Zwei brennende Müllcontainer im Hinterhof eines Gebäudes in der Rheintorstraße haben am späten Donnerstagabend die Einsatzkräfte des Polizeireviers Rastatt und der Feuerwehr beschäftigt. Nach derzeitigem Stand dürften bislang Unbekannte die Müllcontainer kurz vor 22:30 Uhr in Brand gesteckt haben. Durch das schnelle Einschreiten der Wehrleute konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Für das neben der Brandstelle gelegene Gebäude bestand keine Gefahr. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegen.

/jp

