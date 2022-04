Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lauchheim: Brand in der Küfergasse

Aalen (ots)

Kurz nach 3.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen bemerkte ein 26-Jähriger, dass der Dachstuhl eines Gebäudes in der Küfergasse brannte. Der junge Mann beobachtete, dass der 86-jährige Bewohner des Hauses kurz ans Fenster trat und dann wieder im Haus verschwand. Kurz entschlossen öffnete der 26-Jährige das Fenster, holte den Senior aus dem Haus und verständigte die Rettungskräfte. Bei der Hilfsaktion zog er sich leichte Schnittverletzungen zu. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Lauchheim, Röttingen, Hülen und Bopfingen, die mit insgesamt 57 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort sind, hatte das Feuer bereits auf das Nachbargebäude, das wohl derzeit unbewohnt ist, übergegriffen. Ersten Einschätzungen der Feuerwehr zufolge, entstand bei dem Brand ein Sachschaden von mindestens 300.000 Euro. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Bezüglich der Brandursache wurden von der Polizei entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

