Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Brand einer Werkstatt

Aalen (ots)

Crailsheim: Fußballtor entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr ein am Boden verschraubtes Fußballtor mit den Maßen 3,35m x 2,10m x 1,15m vom Sportplatz der Großsporthalle in der Straße In den Kistenwiesen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Kirchberg an der Jagst: Brandausbruch nach Schweißarbeiten

Am Mittwoch gegen10:30 Uhr führte ein 65-Jähriger in einer Werkstatt, welche sich in einer Scheune in der Straße Oberer Weiler befindet, Schweißarbeiten durch. Hierbei entstand Funkenflug, durch welche offenbar Putzwolle Feuerfing. Der 13-jährige Enkel des Mannes bemerkte den Brand und informierte seinen Opa. Dieser fing an das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr war mit 20 Wehrleuten und vier Fahrzeugen vor Ort ebenfalls im Einsatz. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell