Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Radfahrerin von Pkw erfasst - In Polizeigewahrsam genommen - Wer wurde gefährdet? - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Wer wurde gefährdet?

Im Rahmen der Überwachung des bestehenden Durchfahrtsverbots zwischen Essingen und Dauerwang beobachteten Beamte des Polizeireviers Aalen am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr einen Mann, der mit seinem Piaggio die Straße befuhr und das dortige Fahrverbot missachtete. Beim Erkennen des Streifenwagens wendete der Zweiradfahrer und fuhr überaus beschleunigt davon. Im weiteren Verlauf befuhr der 58-Jährige die Straße "Am Schönbrunnen" sowie anschließend den Fußweg der Ziegelstraße mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Zu dieser Zeit herrschte dort wegen einer kurz zuvor endenden Veranstaltung reger Personenverkehr. Wegen der Verfolgung durch das Streifenfahrzeug blickte der 58-Jährige stets zurück, wobei er ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet fuhr und die hier vorgegebenen 30 km/h missachtete. Die Fahrt des Zweiradfahrers endete letztlich in der "Erlenhalde", bei der es sich um eine Sackgasse handelte. Hier stellte sich der 58-Jährige den Beamten. Personen, die durch das Fahrverhalten des Mannes geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Neresheim: Von der Straße abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 17-Jähriger, als er am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr auf der Landesstraße 1070 zwischen Dehlingen und Ohmenheim mit seiner Yamaha in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten streifte. Die Unfallursache dürften vereinzelte Kieselsteine sein, welche auf der Fahrbahn lagen. Am Motorrad des Jugendlichen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Essingen-Lauterburg: Vorfahrt missachtet - 6500 Euro Sachschaden

Auf rund 6500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 70-Jährige am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr verursachte, als sie beim Einbiegen von der Albstraße auf die Landesstraße 1165 die Vorfahrt eines Pkw missachtete. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. (Mehr steht nicht drin)

Aalen: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Unfall am Dienstagabend zu. Kurz vor 18.30 Uhr befuhr sie mit ihrer Suzuki die Ebnater Steige in Fahrtrichtung Unterkochen, wo sie in einer Linkskurve zum Überholen beschleunigte. Bei diesem Vorgang geriet sie zu weit nach links und stürzte am Fahrbahnrand zu Boden. Am Motorrad der 23-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstagnachmittag zwischen 15.45 und 17.45 Uhr einen Opel, der auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Abtsgmünd: 22-Jähriger bei Unfall verletzt

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete, musste ein 22 Jahre alter Motorradfahrer zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann kam auf der B19 zwischen Reichertshofen und Untergröningen mit seiner Honda alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Bis Mittwochmorgen 5 Uhr musste ein 45-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er einen zuvor ausgesprochenen Platzverweis ignorierte. Der alkoholisierte Mann hatte gegen 17 Uhr in der Aalener Innenstadt Stühle einer Außenbewirtung umhergeworfen und hatte auf seinem Weg in Richtung Stuttgarter Straße Aufsteller umgeworfen. Zudem präsentierte er den Passanten sein Hinterteil und sein Geschlechtsteil. Da der 45-Jährige auf Zuruf nicht anhielt und sich auch nicht kontrollieren lassen wollte, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Auf richterliche Anordnung wurde er dann in Gewahrsam genommen.

Aalen: Radfahrerin von Pkw erfasst

Am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr erfasste eine 47-Jährige mit ihrem BMW an der Einmündung Kantstraße / Ziegelstraße eine 16 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, welche den Fuß- und Radweg stadteinwärts befuhr. Die Jugendliche stürzte auf die Erde, wobei sie sich Verletzungen zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie keinen Helm. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Dienstagmorgen verursachte, als er einen im Heideweg geparkten Smart beschädigte. Die Schäden am Fahrzeug wurden gegen 9.30 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken ihres VW Golf beschädigte eine 76-Jährige am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr einen in der Karlstraße geparkten Fiat 500, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1076 zwischen Walxheim und Riepach erfasste eine 49-Jährige mit ihrem VW Sharan am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Spraitbach: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärtigen Ausparken beschädigte am Dienstag um kurz nach 17 Uhr eine 65-jährige Fiat-Lenkerin das Fahrzeug eines 46-Jährigen, welcher zum gleichen Zeitpunkt mit seinem Daimler-Benz die Höniger Straße entlangfuhr. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Ein 29-jähriger Fahrer eines Renault wollte am Dienstag gegen 10:20 Uhr in den Kreisverkehr im Bereich Stuttgarter Straße / Lorcher Straße einfahren. Hierbei übersah er einen dort bereits fahrenden BMW eines 26-Jährigen und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell