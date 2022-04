Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Frauen bestehlen Senior - Tödlicher Arbeitsunfall - Gartenhütte abgebrannt - Unfallflucht - Diebstahl aus PKW - PKW zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Bopfingen: Zwei Frauen bestehlen Senior

Am Dienstagvormittag kam es in Bopfingen zu einem Vorfall, in dessen Verlauf durch die Polizei auch ein Hubschrauber zur Fahndung eingesetzt wurde. Um kurz vor 11 Uhr klingelten zwei bislang unbekannte Frauen an einer Haustür in der Welkfeldstraße und bettelten bei dem 92-jährigen Wohnungsinhaber nach Bargeld. Nachdem dieser 20 Euro aus seiner Geldbörse nahm und das Geld den beiden Frauen übergeben wollte, rissen diese ihm die Geldbörse aus der Hand und entwendeten daraus weiteres Bargeld. Hierbei stürzte der Mann auch zu Boden und verletzte sich, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die beiden schlanken, dunkelhaarigen Frauen, die etwa zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 160cm groß waren, flüchteten mit dem Geld in Richtung Brücke Tonnenbergstraße. Beide Frauen trugen vermutlich braune Oberbekleidung sowie eine schwarze Hose bzw. einen grauen Rock. Wo sind die beiden Frauen noch aufgefallen? Hinweise auf die gesuchten Frauen bzw. auf deren derzeitigen Aufenthaltsort erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020

Ellwangen: Parkenden PKW beschädigt

Am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr wurde eine Smart, der im Heideweg geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, der dort mit seinem Fahrzeug rangierte. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Neuler: Diebstahl aus PKW

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde an einem mercedes-Benz, der auf einem Wanderparkplatz abgestellt war, eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ein schwarzer Rucksack der Marke Guest entwendet. In dem Rucksack befanden sich zwei Geldbeutel mit etwas Bargeld sowie diversen Papieren sowie Schlüssel. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gegenstände erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300.

Heubach: PKW beschädigt und geflüchtet

Am Dienstag um 11:25 Uhr konnten von Zeugen beobachtet werden, wie eine etwa 50-jährige Frau mit ihrem weißen Fiat 500, welcher ein braunes Faltdach besitzt, die Hauptstraße, im Bereich Ziegelwiesentraße/Gmünder Straße, überquerte und dabei einen vor ihr einbiegenden Mercedes beschädigte. Die Lenkerin des Fiat entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. In dem weißen Fiat saß auf dem Beifahrersitz eine weitere weibliche Person. Hinweise auf die Fahrerin bzw. den PKW nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173/8776 entgegen.

Lorch: Parkenden PKW beschädigt

Zwischen Samstagabend und Montagnachmittag wurde ein Daimler-Benz Vito, welcher auf dem Parkplatz Finkennest in der Kirchstraße abgestellt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Lorch: PKW zerkratzt

In der Mühlstraße wurde zwischen dem 11.04. und dem 13.04.22 an einem Daimler-Benz Vito die Motorhaube zerkratzt. Hierdurch entstand ein scahden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Täferrot: Sachbeschädigung

Bislang unbekannte rissen zwischen Freitagmittag und Montagmittag am Täferroter Stausee eine Holzsitzbank und einen Mülleimer aus deren Verankerung und entwendeten die Gegenstände. In der näheren Umgebung wurde der, im Mülleimer gelegene, Müll verteilt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 / 9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: LKW kollidiert mit PKW

Am Dienstag um 06:25 Uhr befuhr 73-jähriger LKW-Lenker die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Am Ende des Einhorntunnels wollte ein vorausfahrender 51-jähriger Opel-Lenker nach rechts auf die Ausfädelungsspur fahren und bremste hierzu sein Fahrzeug ab. Hierbei fuhr der LKW auf den Opel Astra auf. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Pflaumloch: Tödlicher Arbeitsunfall

Am Dienstag gegen 09:15 Uhr wollte ein 43-Jähriger sowie ein 71-Jähriger auf einer Baustelle einen Beton Stein mit einem Radlader beiseiteschaffen. Beim Anheben des Steins rutschte der verwendete Gurt aus der Halterung und der Stein schwang nach rechts, wodurch der Radlader instabil wurde und in der Folge ebenfalls nach rechts umkippte. Im Kippvorgang wurde der Senior vermutlich von der Gabelauffassung getroffen und zu Boden gedrückt. Hierdurch wurde er so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimierungsmaßnahmen noch vor Ort verstarb.

Unterrombach: Gartenhütte abgebrannt

Am Ostersonntag gegen 13 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Brand in der Wellandstraße, unmittelbar neben der dortigen Kirche informiert. Vor Ort stellten die eintreffenden Polizeibeamten fest, dass eine Gartenhütte in Vollbrand stand und das Feuer bereits auf eine weitere Gerätehütte, auf dem Gelände der Kirche, übergegriffen hatte. Durch die Feuerwehr Aalen, die mit 20 Wehrleuten und drei Fahrzeugen vor Ort kamen, konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude bzw. die Kirche verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Aus diesem Grund wurden die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Aalen übernommen.

