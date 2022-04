Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Einbruch

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 6:20 Uhr wollte eine 62 Jahre alte Ford-Fahrerin an der Kreuzung Pamiersring und Schönebürgstraße in diese nach rechts abbiegen. Da sich die Ford-Fahrerin zunächst jedoch fälschlicherweise auf der Linksabbiegespur befand, wollte sie dies korrigieren und fuhr auf die Rechtsabbiegespur. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem hier fahrenden Opel eines 35-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Obersontheim: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Zwischen vergangenem Donnerstag um 19 Uhr und Dienstagmorgen 07:30 Uhr verschafften sich mehrere Personen Zutritt zu einem Verwaltungsgebäude in der Gaildorfer Straße. Aus dem Gebäude entwendeten die Personen Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Ebenfalls beschädigten sie eine Glasscheibe, sowie einen Schrank wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro entstand. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise.

