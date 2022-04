Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand auf Balkon - Fahrrad entwendet - Schachtdeckel entfernt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Betrunkener verursacht Unfall

Ein 87-jähriger Fahrer eines Pkw Daihatsu befuhr am Montag gegen 16 Uhr die B 14 von Großaspach in Richtung Stuttgart, als er auf der Rechtsabbiegespur zur oberen Krähenbachkreuzung auf einen Pkw Mercedes auffuhr, der dort an der roten Ampel verkehrsbedingt stand. Beim Aufprall wurden die beiden Fahrzeuginsassen im Mercedes leicht verletzt. Die Sachschäden an den Autos belaufen sich auf ca. 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 87-Jährige betrunken ist. Er war mit über 1,1 Promille am Steuer, weshalb ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes ereignete sich am Samstag in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen den Kotflügel eines dort parkenden Autos und entfernte sich anschließend Unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Schwaikheim: Feuer auf Balkon

Die örtliche Feuerwehr musste am Ostermontag kurz vor 21 Uhr zu einem Löscheinsatz in die Blumenstraße ausrücken. Dort war auf dem Balkon eines Wohngebäudes ein Feuer ausgebrochen, das auf die Hausfassade übergriff. Die Feuerwehr, die mit 21 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der entstandene Gebäudeschaden wurde nach ersten Schätzungen auf 30.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Fellbach: Fahrrad entwendet

In der Bahnhofstraße wurde am Montagvormittag zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr ein E-Bike der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 140, im Wert von ca. 3800 Euro entwendet. Das Rad war abgeschlossen, vermutlich jedoch nicht angekettet. Es ist zu vermuten, dass das Rad von den Dieben weggetragen wurde. Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Rades wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Schorndorf: Schachtdeckel ausgehoben

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde in der Hungerbühlstraße und Uhlandstraße drei ausgehobene Schachtdeckel festgestellt. Die Gefahrenlage konnte daraufhin beseitigt werden. Konkrete Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern oder Unfälle wurden diesbezüglich nicht bekannt. Hinweise zum Vorfall bzw. auf die Verursacher nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

