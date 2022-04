Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden, Motorradunfall, Gartenhüttenbrand, Fahrradunfall

Aalen (ots)

Winnenden: Motorrad gegen Pkw

Ein 24-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntagnachmittag, um 16:20 Uhr, die Scheffelstraße. An der Einmündung bog er nach rechts in die Hauffstraße ab. Aufgrund von seitlich am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen war die Straße nur halbseitig befahrbar. Ein auf der Hauffstraße entgegenkommender 79-jähriger Ford-Fahrer versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern und wich nach rechts aus. Dort streifte er mit seinem Fiesta eine Steinmauer. Trotz des Ausweichmanövers konnte er einen Zusammenstoß mit dem Motorrad nicht verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Personen wurden keine verletzt.

Backnang: Gartenhütte abgebrannt

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte im Fuchsrain eine Gartenhütte. Ein Anwohner stelle das Feuer um 00:12 Uhr fest und verständigte die Feuerwehr. Insgesamt 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr Backnang rückten in fünf Fahrzeugen an und löschten das Feuer. Der Sachschaden an der Hütte beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

Backnang: Verletzte Person - Zeugenaufruf

Am Ostersonntag, gegen 19:40 Uhr, wurde in der Talstraße eine Person mit Gesichtsverletzungen gemeldet. Der 55 Jahre alte alkoholisierte Mann war mit seinem E-Bike gestürzt. Bislang ist unklar, ob der Verletzte sein E-Bike zum Unfallzeitpunkt fuhr oder ob er es schob. Zeugen, denen der Mann vor dem Unfall auffiel oder die den Unfall beobachtet haben, sollen die bitte beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/909-0 melden.

Fellbach: Fünf Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Fünf verletzte Personen und 115.000 Euro Sachschaden waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Bühlstraße. Der 44-jährige Fahrer eines Skoda Citigo befuhr am Sonntagnachmittag, um 14:40 Uhr, die Bühlstraße von Schmiden kommend in Richtung der Schorndorfer Straße. Ungefähr auf Höhe der Einmündung in die Ringstraße kam er aus unklarer Ursache in der langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Er steuerte entgegen und kam dadurch ins Schleudern. Schließlich stieß er mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Ein 35 Jahre alter Nissan Quashqai-Fahrer sowie zwei Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt. An dem Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. In der weiteren Folge kollidierte er mit einer 37-jährigen Fahrerin eines Mercedes-Benz 280 SL. Diese wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Oldtimer entstand ein Schaden von circa 95.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. An seinem Skoda entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

