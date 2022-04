Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Handtaschenraub, Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Handtasche geraubt

Zwei bislang unbekannte männliche Täter, im Alter zwischen 20 bis 25 Jahren, entrissen am Ostersonntag, gegen 20:30 Uhr, einer 80-jährigen Dame die Handtasche. Sie wartete an der Bushaltestelle beim Schulzentrum West in der Berliner Straße auf den Bus. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Handtasche in einem Mülleimer auf dem Gelände des Schulzentrums gefunden werden. Aus dem Geldbeutel, der sich in der Tasche befand, fehlte das Bargeld. Die Dame wurde bei der Tat nicht verletzt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/400-0 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in das Feuerwehrmagazin Schrozberg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in das Feuerwehrmagazin in der Bahnhofstraße ein. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Feuerwehrmagazin. Dort entwendeten sie einen Laptop im Wert von circa 400 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell