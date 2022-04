Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Unfälle

Aalen (ots)

Backnang - Zwei Einbrecher festgenommen

Am frühen Ostersonntag konnten auf dem Gelände der Deponie Steinbach zwei Einbrecher festgenommen werden. Die Einbrecher waren insgesamt zu viert und stiegen kurz vor ein Uhr in das Gelände ein, um Elektronikschrott zu entwenden. Bei der Tatausführung wurden die Täter durch eine Kamera gefilmt und die Alarmanlage löste aus. Bei der Absuche des Geländes durch drei sofort alarmierte Streifen des Polizeireviers Backnang konnten zwei der vier Täter samt Diebesgut und Werkzeug festgenommen, bzw. festgestellt werden. Die zwei aus Litauen stammenden Täter sind bei der Polizei keine Unbekannten und traten schon mehrfach bei ähnlichen Delikten in Erscheinung. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

In der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagmorgen drangen Unbekannte in ein Matratzengeschäft in der Weissacher Straße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten nur einen geringen Geldbetrag aus einer Kaffeekasse. Der Sachschaden beläuft sich hingegen auf ca. 1500 Euro. Die Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Im gleichen Zeitraum von Donnerstag bis Samstag ereignete sich noch ein weiterer Einbruch in der Industriestraße. Hier drangen Unbekannte in einen Getränkemarkt ein und entwendeten vorwiegend alkoholische Getränke und Energiedrinks im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Auch hier sucht das Polizeirevier Backnang, Tel. 07191/ 9090, Zeugen zu den möglichen Tätern.

Murrhardt - Harley-Fahrerin schwer verletzt

Eine 55-jährige Harley-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 15.30 Uhr die Landstraße 1149 zwischen der Göckelhofkreuzung und Unterneustetten. Aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 20 m durch den dortigen Graben und stürzte. Die Harley-Davidson-Fahrerin verletzte sich hierbei schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An der Harley-Davidson entstand vermutlich ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Ein weiterer Sachschaden ist nicht entstanden.

Backnang - Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Samstag zwischen 11.45 und 12.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw-Lenker einen ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz des EDEKA in der Grabenstraße geparkten schwarzen Golf. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. An der beschädigten Stoßstange des Golfs konnten weiße Lackantragungen sichergestellt werden. Die Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen weißen Pkw machen können.

