Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Gem. Kaisersbach - Motorradfahrer gestürzt

Am Karfreitag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Kreisstraße 1894 zwischen Kaisersbach-Gmeinweiler und Welzheim-Aichstrut mit seinem Motorrad KTM. In einer Rechtskurve kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Graben. Der 19-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Welzheim - Unfall beim Landboarding

Am Karfreitag gegen 19:35 Uhr war ein 37-Jähriger auf dem Segelfluggelände 'Auf der Heide' beim Landboarding, als sein Lenkdrachen plötzlich von einer Windböe erfasst wurde und den 37-Jährigen etwa 6 m hoch in die Luft zog. Anschließend stürzte der Mann auf den Boden zurück und erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der Mann Schutzbekleidung getragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell