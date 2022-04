POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots) - Gem. Kaisersbach - Motorradfahrer gestürzt Am Karfreitag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Kreisstraße 1894 zwischen Kaisersbach-Gmeinweiler und Welzheim-Aichstrut mit seinem Motorrad KTM. In einer Rechtskurve kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Graben. Der 19-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 300 Euro. Welzheim - Unfall beim Landboarding Am ...

mehr