Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Dewangen: Medizinischer Notfall führte zu Unfall

Am Samstag gegen 13.15 Uhr befuhr ein 86 Jahre alter Fahrzeuglenker mit seinem Pkw VW Golf die Fachsenfelder Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Anlässlich eines medizinischen Notfalls verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte im Bereich einer Rechtskurve zuerst gegen einen Laternenmast und dann gegen eine Treppe. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Aalen-Essingen: Parkrempler

10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 16.00 Uhr in der Margarete-Steiff-Straße auf dem Parkplatzbereich eines Fachgeschäftes für Baustoffe ereignete. Im Zuge eines Parkvorganges kollidierte ein 52 Jahre alter Fahrzeuglenker mit einem 53 Jahre alten Fahrzeuglenker. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich in beiden Fällen um Fabrikate der Handelsmarke Mercedes Benz. Die Fahrer blieben jeweils unverletzt.

Leinzell: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen kurz vor 14.00 Uhr wollte eine 68 Jahre alte Fahrzeuglenkerin mit ihrem Audi von der Kirchgasse in die Mulfinger Straße einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 38 Jahre alten Ford-Lenkerin, die in Fahrtrichtung Heuchlingen unterwegs war. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Glücklicherweise bleiben beide Beteiligten unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell