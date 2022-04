Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Auto mutwillig angezündet

Bislang unbekannte Täter setzten am Montagmorgen, gegen 02:35 Uhr, in der Oberbettringer Straße auf Höhe der Rauchbeinschule ein VW Polo in Brand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften im Einsatz. Der VW wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell