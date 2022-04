Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zivile Polizisten nehmen 40-Jährigen nach Mülltonnenbränden fest

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (11.04.) wurde ein 40-jähriger Bensberger vorläufig festgenommen, nachdem er zwei Mülltonnen in der Schlossstraße in Bensberg in Brand gesetzt hatte.

In der Vergangenheit kam es in Bensberg bereits mehrfach zu Mülltonnenbränden. Durch zivile Polizisten konnte nun ein 40-jähriger Bensberger dabei beobachtet werden, wie er gegen 00:35 Uhr zunächst einen Müllcontainer in Höhe der Bäckerei in der Schlossstraße in Brand setzte. Unmittelbar danach ging er weiter in Richtung Amtsgericht, wo er erneut an einer Mülltonne eine Stichflamme erzeugte.

Als sich die Polizisten zu erkennen gaben, versuchte der Mann zu flüchten. Dies gelang ihm jedoch nicht - er wurde wenig später zu Boden gebracht, mittels Handfesseln fixiert und vorläufig festgenommen. Ein größerer Schaden konnte durch schnelles Löschen der brennenden Mülltonnen durch die Polizisten verhindert werden.

Es besteht der Verdacht, dass der 40-Jährige auch für weitere gleichartige Taten aus der Vergangenheit verantwortlich ist.

Ein in der Polizeiwache durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Festgenommenen einen Wert von rund 1,2 Promille. Zudem stand der Brandstifter mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss. In der Polizeiwache wurde ihm zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (ch)

