Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Sachbeschädigungen, Betrug via Messenger, Widerstand, etc.

Aalen (ots)

Mainhardt: Feuerwehreinsatz

Am Montagabend gegen 21:20 Uhr kam es zu einem Brand an einer Ölheizung in der Wilhelm-Waldmann-Straße. Die Feuerwehr begab sich mit vier Fahrzeugen und 23 Personen in den Einsatz und konnte den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 10 000 Euro.

Wolpertshausen: Bagger beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Montag zwischen 12:30 Uhr und 20 Uhr einen geparkten Bagger auf einem Feldweg im Gewann Grimmbach. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, indem er Holzstücke gegen die Fenster des Baggers warf. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Braunsbach: Verkehrsunfall

Eine 21-jährige VW-Fahrerin wollte am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr von der K2555 in die K2664 einfahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 70-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der K2664 von Niedersteinach nach Obersteinach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro entstand.

Sulzbach: Betrug via Messenger

Am Freitagnachmittag nahmen Betrüger über einen Messengerdienst Kontakt zu einer Seniorin auf und gaben sich im Chat als Verwandte aus. Anschließend überredeten die Betrüger die Frau zu einer Überweisung eines vierstelligen Geldbetrags. Erst nach abgeschlossener Überweisung überkamen die Dame Zweifel und sie wandte sich an die Polizei. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

So schützen Sie sich vor Betrug per Messenger:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Fichtenau: Fahrer verliert nach Reifenplatzer Kontrolle über Kleinlaster

Am Montagmorgen gegen 4:30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit einem VW-Kleinlaster aus Richtung Unterdeufstetten die Straße Kohlbusch in Fahrtrichtung Matzenbach. Auf Höhe eines dortigen Discountermarktes platzte am Fahrzeug vorne rechts ein Reifen, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, wo es mehrere Verkehrszeichen beschädigte. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro.

Crailsheim: Autoreifen zerstochen

Ein Unbekannter zerstach zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr an einem auf einem Parkplatz in der Johann-Sebastian-bach-Straße geparkten PKW der Marke Hyundai alle Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Dadurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro an dem Auto.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Gerätehütte aufgebrochen

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Samstag, 7:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Hütte an einem Weiher entlang der K2641. Die Einbrecher entwendeten aus der Hütte eine Motorsense, sowie zwei Solarpanels und eine Angelrute.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Lautstarke, alkoholisierte Jugendliche- 19-Jähriger in Gewahrsam

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete der Betreiber eines Hotels in der Fritz-Jaeger-Straße gegen 23:30 Uhr, dass mehrere, offenbar alkoholisierte Jugendliche in der Lobby randalieren und andere Gäste belästigen würden. Die eingesetzten Beamten erteilten der Gruppe einen Platzverweis. Diesem kamen die Jugendlichen zunächst nach. Etwa gegen 0:45 Uhr meldete sich der Hotelbetreiber erneut und teilte mit dass die Gruppe wieder zurück sei. Erneut wurden Beamte dorthin entstand. Beim Verlassen des Hotels beleidigten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Beamten lautstark. Nachdem Sie dies auch außerhalb des Hotels fortführten, sollten diese in Gewahrsam genommen werden, woraufhin sie flüchteten. Ein 17-jähriger aus der Gruppe konnte wenig später unter einem Wohnmobil versteckt in der Alexander-Schmorell-Straße festgestellt werden. Ein 19-Jähriger konnte wenig später aufgegriffen werden. Gegen die Ingewahrsamnahme wehrte sich der junge Mann zunächst. Der 17-Jährige konnte wenig später seinem Vater übergeben werden, der 19-Jährige verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers. Aufgrund der Beleidigungen und des Widerstandes droht der Gruppe neben einer Ordnungswidrigkeiten- auch Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell