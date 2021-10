Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am frühen Morgen um 04:32 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Mühlenfeldstraße alarmiert. Hier war eine Person gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig die Tür öffnen. Die Wohnungstür konnte mit einem Spezialwerkzeug schadenfrei geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach der Behandlung durch den Notarzt wurde noch beim Transport zum Fahrzeug unterstützt. Anschließend konnte der Einsatz nach einer Stunde beendet werden.

