POL-REK: 220301-1: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Pulheim (ots)

Polizei bittet den Fahrer eines roten Autos sich zeitnah zu melden.

Am Freitagnachmittag (25. Februar) ist ein Kind (8) bei einem Verkehrsunfall in Pulheim-Brauweiler leicht verletzt worden. Der Junge erklärte wenige Minuten später seiner Mutter, dass der grauhaarige Fahrer eines roten Autos nach dem Zusammenstoß gehalten habe. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Schüler soll der Senior jedoch seine Fahrt fortgesetzt haben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten den betroffenen Fahrer und Zeugen sich zur Rekonstruktion des Unfalls zeitnah unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Nach ersten Ermittlungen war der 8-Jährige gegen 15 Uhr auf seinem Fahrrad entlang der Straße am Lindenkreuz unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Schmetterlingsweg soll aus seiner Sicht von rechts ein rotes Auto gekommen sein. Der Junge habe jedoch versucht noch vor diesem Wagen den Kreuzungsbereich zu passieren. Dabei sei es dann aber zum Zusammenstoß mit dem Auto gekommen. Dadurch habe das Kind die Kontrolle über sein Rad verloren und sei gestürzt. (he)

