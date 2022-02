Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220228-3: Mehr als 20 Pakete Kaffeebohnen gestohlen - Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls

Pulheim (ots)

Aufmerksame Zeugen hielten die Diebinnen bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Dank des beherzten Eingreifens zweier Zeugen hat die Polizei am Samstagmittag (26. Februar) in Brauweiler zwei Frauen (20, 32) gestellt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen Kaffeepakete aus dem Regal genommen und in ihrer Kleidung verstaut zu haben. Die Diebinnen sind dabei mit speziellen "Klauröcken" ausgestattet gewesen. Als eine Mitarbeiterin (53) des Geschäfts eine der Frauen ansprach, habe sie die 53-Jährige geschlagen und getreten.

Laut derzeitigem Sachstand soll die Angestellte die Beschuldigten gegen 12.30 Uhr beobachtet haben, wie sie sich in dem Discounter an der Glessener Straße mehrere Packungen Kaffee in ihrer Kleidung verschwinden ließen. Wie sich später herausstellte, waren die Röcke der Diebinnen so präpariert, dass in eingenähten Taschen reichlich Platz für auch sperriges Diebesgut war.

Als die 53-Jährige eine der Frauen (32) ansprach reagierte diese aggressiv. Sie schlug und trat auf die Verkäuferin ein und erkämpfte sich so eine Fluchtmöglichkeit. Anschließend seien die Räuberinnen samt Beute in Richtung des Ausgangs des Geschäfts gelaufen. Zwei aufmerksame Zeugen sollen den Frauen den Weg versperrt haben. Sie hielten sie bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Die Beamten stellten fest, dass beide Frauen bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren. Da Polizisten nahmen die 20-Jährige zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung mit zur Wache. Da sie keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung. Die beiden Beschuldigten müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts räuberischen Diebstahls verantworten. Die Polizisten gaben die entwendete Ware vor Ort an einen Mitarbeiter des Geschäfts zurück. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell