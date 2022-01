Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Radfahrer mit über 1,8 Promille

Freiburg (ots)

Ohne Licht und in Schlangenlinien war am Freitag, 28.01.2022 gegen 20.00 Uhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad auf der Wiechser Straße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle des Mannes durch die Polizei gab dieser gleich zu, Alkohol konsumiert zu haben. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst und sein Fahrrad sichergestellt.

md/tb

