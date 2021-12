Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrer angegriffen

Edenkoben (ots)

Am 12.12.2021, gegen 10:00 Uhr, wurde in der Edesheimer Str. in Edenkoben ein 60-jähriger Radfahrer durch einen Fußgänger angegriffen und ohne Vorwarnung vom Fahrrad gestoßen.

Im weiteren Verlauf habe der Fußgänger erneut versucht der Radfahrer anzugreifen. Diese Angriffe konnte der ehemalige Judoka, aus dem Raum Südl. Weinstraße, jedoch abwehren und den Angreifer zu Boden bringen. Im Anschluss flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Angreifer, ein 34-jähriger Mann aus dem Raum Südl. Weinstraße, festgestellt und festgenommen werden. Während der Kontrolle konnten bei dem Angreifer zwei Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Weiter äußerte dieser mehrfach suizidale Absichten.

Nach einer ersten ärztlichen Begutachtung wurde der Angreifer in das Pfalzklinikum Klingenmünster verbracht, da sich dieser offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Bei dem Angriff wurden der Radfahrer und der Angreifer lediglich leicht verletzt sowie das Fahrrad beschädigt (ca. 500,- EUR Schaden).

Den Angreifer erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell