POL-FR: Pkw kommt auf Gegenfahrbahn, zwei Personen verletzt

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau-Höllental;]

Am 28.01.2022, gegen 11 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Kleinbus-Fahrer die B31 von Freiburg kommend in Richtung Donaueschingen. Im Bereich Löffeltalkurve kam dieser auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer versuchte dem Pkw noch auszuweichen was ihm aber nicht gelang. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Kleinbus-Fahrer und dessen 33-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Eine medizinische Erstversorgung erfolgte in einer nahegelegenen Klinik. Die Fahrzeuge wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten ergaben sich Verkehrsbehinderungen, da die Fahrbahn mehrfach gesperrt werden musste.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

