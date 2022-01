Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Diebstahl von Kleinkraftrad - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 30.01.2022, um 01:30 Uhr, erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Mitteilung, dass man in der Merianstraße, bei der dortigen Sprachschule, Klopf- und Schlaggeräusche wahrnehmen kann.

Nach Sachlage wurde eine Anwohnerin durch diese massiven Geräusche aus dem Schlaf gerissen und verständigte daraufhin die Polizei.

Wie die Abklärungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch vermutlich mehrere Personen ein zuvor entwendetes Kleinkraftrad zur Sprachschule gebracht und man versuchte mittels eines Steines die Frontverkleidung aufzuschlagen. Durch die Tatverdächtigen wurde ebenfalls schon versucht, das Kleinkraftrad kurzzuschließen, was aber offensichtlich misslang. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Den Personen gelang noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht, das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE - FLZPPFR

