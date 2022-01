Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Brand mehrerer Wohnwagen am Silbersee

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 01:00 Uhr, wurde ein Feuer auf dem Campingplatz am Silbersee gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei standen mehrere Wohnwagen in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Freiburg und die Freiwillige Feuerwehr FR-Hochdorf brachten 17 Fahrzeuge und ca. 70 Einsatzkräfte vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und einem Rettungswagen im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern noch an. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen übernommen.

