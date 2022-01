Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Linienbus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.01.2022, gegen 13:10 Uhr, kam es auf der K6556 kurz vor Weilheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto.

Eine 37-jährige Frau in einem schwarzen Skoda fuhr dabei bergwärts in Richtung Weilheim. In einer engen Kurve kam ihr ein Bus entgegen. Aufgrund dessen hatte sie zu Kurvenbeginn abgebremst. Trotzdem kam es zum Streifvorgang zwischen dem Bus und dem Skoda. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Hinter dem Bus sollen mehrere Autos gefahren sein. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte der Skoda-Fahrerin noch seine Hilfe angeboten.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Insbesondere der Mann, der seine Hilfe anbot, wird gebeten sich zu melden(07751 8316-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell