Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden, Gewerbegebiet Schildgasse - Kennzeichen entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, im Zeitraum von 16:30 bis 17:00 Uhr, wurden an einem im Bereich des Eingangs zum Toom-Baumarkt abgestellten roten Citroen C1 beide Kennzeichen entwendet. Der Pkw stand auf dem Parkplatz in der Nähe des zur Schildgasse liegenden Eingangs zum Baumarkt. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet Zeugen, welche auf dem Parkplatz verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter der Telefonnummer 07623 74040 zu melden.

