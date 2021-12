Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, zwei Brände, Kinderwagen und Abfallcontainer entzündet

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (17.12.21) an der Marktstraße einen Kinderwagen entzündet. An der Rathausstraße setzten Unbekannte den Inhalt eines Metallmüllbehälters in Brand. Die Feuer konnten jeweils ohne den Einsatz der Feuerwehr durch die Polizei gelöscht werden. Der Kinderwagen, der in der Fußgängerzone an der Ecke Marktstraße/Pastor-Scheinhardt-Weg stand, brannte Zeugen zufolge gegen 00.45 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Ein Eigentümer war nicht vor Ort. Der Mülleimer brannte gegen 01.07 Uhr, ohne dass ein Sachschaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden bei der Polizei in Greven unter Telefon 02571/928-4455 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell