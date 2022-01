Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt - Pkw kollidiert mit geparktem Fahrzeug - Fahrer flüchtig

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 30.01.2022, ereignete sich um 01:50 Uhr, in Freiamt, in der Straße Am Bus, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw zunächst mit einem geparkten Pkw und im weiteren Verlauf mit einer Hauseingangstreppe kollidierte.

Nach Sachlage befuhr der Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Straße Am Bus in Richtung der Hauptstraße. Ca. 30 Meter vor der Einmündung zur Hauptstraße, kam der Fahrzeugführer in einer langgezogenen Linkskurve vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Verursachers nach links abgewiesen, fuhr über die Gegenfahrbahn und den angrenzenden Gehweg, bis er schließlich noch gegen eine Hauseingangstreppe fuhr und dort zum Stillstand kam. Durch die Wucht des Anstoßes wurde das Treppengeländer aus der Verankerung gerissen und gegen einen in unmittelbarer Nähe geparkten Wohnanhänger geschleudert. Der Unfallverursacher ging anschließende zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtig und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro, an dem geparkten Pkw von ca. 7.500 Euro. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum bislang noch flüchtigen Fahrzeugführer abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE - FLZ PPFR

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell