POL-FR: Rheinfelden - Nach Diebstahl von Alkohol Widerstand geleistet

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag betrat ein 38-jähriger Mann eine Garage, in der sich gerade die dortigen Bewohner aufhielten. Nachdem er sich zunächst mit ihnen unterhielt, steckte er kurz darauf eine Flasche eines alkoholischen Getränks ein und wollte gehen. Nachdem er hierauf angesprochen wurde, schlug der Mann einem der Anwesenden ins Gesicht. Der stark alkoholisierte Mann konnte vor dem Anwesen durch die anrückenden Polizeistreifen angetroffen werden. Nachdem die entwendete Flasche sichergestellt werden konnte, wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt. Da er diesen nicht befolgen wollte, musste der nicht unerheblich alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand und trat einem der Beamten gegen das Bein. Bei der Gewahrsamnahme wurde der Mann am Arm verletzt, weshalb er später ins Krankenhaus verbracht und dort behandelt werden musste. Bis auf den Störer wurde keiner der Beteiligten ernsthaft verletzt.

