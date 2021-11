Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall durch Wendemanöver

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr kam es in der Oberdorfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Eine 64-jährige Volvo-Fahrerin wendete ihr Fahrzeug auf der Straße, um in Richtung Ortsmitte zu fahren. Dabei übersah sie einen Fahrradfahrer, welcher von Waldhilsbach kommend ebenfalls in Richtung Ortskern fuhr. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro.

