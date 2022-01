Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Vermeintlicher Streit an Ampelkreuzung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine nicht gerade alltägliche Situation konnte ein Verkehrsteilnehmer am Samstagmorgen, den 29.01.2022, gegen 08:30 Uhr, an der Ampelkreuzung Schwarzwaldstraße/Hügelheimer Straße vor der Deutsch-französischen Kaserne beobachten. Als er an die Kreuzung heranfuhr, warteten bereits drei Fahrzeuge vor der roten Ampel aus Richtung Neuenburg kommend. Die Fahrertür des mittleren Fahrzeugs, ein weißer Transporter ohne Firmenaufschrift, stand offen und eine männliche Person lief zu dem an vorderster Stelle wartenden, silbergrauen Kleinwagen. Mit einem länglichen Gegenstand, vermutlich einem Baseballschläger, schlug dieser auf das Heck des Kleinwagens ein. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug ein und fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Auch die beiden anderen Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort. Ob ein Schaden an dem Kleinwagen entstanden ist, konnte der Zeuge nicht erkennen. Gesucht werden nun weitere Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls, insbesondere der/die Fahrzeuglenker/in des silbergrauen Kleinwagens und des an dritter Stelle stehenden Fahrzeugs. Laut dem Zeugen handelte es sich hierbei um einen weißen Mini mit schwarzem Dach.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim unter der Nummer 07631-1788-0 entgegen.

