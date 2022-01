Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Angeblicher Kaminbrand - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, um 17:12 Uhr, erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Meldung, dass in Emmendingen, Franz-Josef-Baumgartner-Straße, zu einem Kaminbrand gekommen sei, weshalb auch schon die Flammen aus dem Schornstein schlagen.

Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Emmendingen, des DRK-Rettungsdienstes sowie mehreren Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Emmendingen aufgesucht.

An der Einsatzörtlichkeit konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden: nach einer Überprüfung durch die Feuerwehr Emmendingen mittels Drehleiter, war in dem in Frage kommenden Schornstein kein Brand mehr feststellbar.

Personen- oder Sachschaden ist nicht entstanden.

Der gesamte Einsatz entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem Besuchermagneten für etliche Anwohner und sonstige Schaulustige.

