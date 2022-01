Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto beim Vorbeifahren angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Der Suzuki Justy einer 39 Jahre alten Frau stand am Samstag, 29.01.2022 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Feldbergstraße. Zwischen 10.25 Uhr und 11.30 Uhr streifte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den Suzuki beim Vorbeifahren und beschädigte diesen auf der linken Seite im seitliche Frontbereich. Ohne sich um den entstanden Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der oder die Unbekannte. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

